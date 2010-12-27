Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Тома Рогана

Американский журналист Том Роган опубликовал статью, призывающую украинские власти взорвать Крымский мост.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении американского журналиста Тома Рогана. Накануне американец опубликовал статью в газете Washington Examiner, призывающую украинские власти взорвать Крымский мост. Об этом сообщают РИА Новости.

Представители СК заявили, что в статье содержатся открытые призывы украинцев к совершению террористических действий на территории Российской Федерации. В частности, Том Роган написал, что " Украина теперь должна уничтожить элементы моста", что у нее "есть средства для нанесения авиаударов". Эксперты хотят провести комплексный психолого-лингвистический анализ текста, чтобы разобраться во всех обстоятельствах преступления.

Ранее мы писали, что Крымский мост появился на Google Maps.

Фото: kremlin.ru