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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Тома Рогана
Сегодня, 17:47
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Alena_Zinovieva
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Тома Рогана

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Американский журналист Том Роган опубликовал статью, призывающую украинские власти взорвать Крымский мост.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении американского журналиста Тома Рогана. Накануне американец опубликовал статью в газете Washington Examiner, призывающую украинские власти взорвать Крымский мост. Об этом сообщают РИА Новости.

Представители СК заявили, что в статье содержатся открытые призывы украинцев к совершению террористических действий на территории Российской Федерации. В частности, Том Роган написал, что " Украина теперь должна уничтожить элементы моста", что у нее "есть средства для нанесения авиаударов". Эксперты хотят провести комплексный психолого-лингвистический анализ текста, чтобы разобраться во всех обстоятельствах преступления.

Ранее мы писали, что Крымский мост появился на Google Maps.

Фото: kremlin.ru

Теги: крымский мост , политика , следственный комитет россии , том роган
Категории: Лента новостей Новости России

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