Крымский мост появился на Google Maps

При этом проложить автомобильный маршрут по Крымскому мосту на картах сервиса пока нельзя.

Не успел Крымский мост открыться, как Google Maps добавили его в свой сервис. Однако проложить автомобильный маршрут через него пока. Google.Карты по-прежнему предлагают воспользоваться паромной переправой. Об этом сообщает ТАСС.

Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским (Краснодарский край). Необходимость в его строительстве возникла после присоединения Крыма к России в 2014 году. Утром 16 мая по Крымскому мосту проехали первые машины. Строительство железной дороги на сооружении продолжается. Поезда смогут ездить по мосту уже в 2019 году.

Ранее мы писали, что американские журналисты призвали украинцев взорвать Крымский мост. В Посольстве РФ намерены потребовать от Washington Examiner объяснений.

Скриншот: Google.Карты