Американские журналисты призвали украинцев взорвать Крымский мост

Посольство РФ в США считает, что в статье Washington Examiner есть призыв к террористическому акту и убийству людей.

В среду в газете Washington Examiner вышла статья, в которой украинским властям предложили взорвать только что открывшийся Крымский мост. Посольство РФ в США считает, что свобода слова не оправдывает автора текста Тома Рогана, фактически призвавшего украинцев к террористическому акту и убийству людей. Об этом пишет ТАСС.

Издание Washington Examiner 15 мая опубликовало провокационную статью Тома Рогана с призывами взорвать Крымский мост. Свобода слова не может служить оправданием призыва к террористическому акту и убийству людей. Рассматриваем данный материал как отражение истинных намерений определенной части вашингтонского истеблишмента, продолжающего линию на разжигание ненависти и вражды между Украиной и Россией. Посольство РФ в США

В Посольстве РФ намерены потребовать от Washington Examiner объяснений. Дипломаты напомнили, что российское законодательство предусматривает уголовное наказание за публичные призывы к совершению террористического акта. В частности, Роган написал, что " Украина теперь должна уничтожить элементы моста", что у нее "есть средства для нанесения авиаударов".

Подобные публикации не вписываются ни в какие рамки журналистской этики. Ожидаем от Washington Examiner объяснений, насколько данный материал отражает его редакционную политику. Напоминаем, что российское законодательство предусматривает возможность уголовного преследования лиц, выступающих с публичными призывами к осуществлению террористической деятельности, осуществляющих пропаганду терроризма. Посольство РФ в США

Напомним, что 16 мая открылось движение по Крымскому мосту для легкового автотранспорта. Накануне, 15 мая состоялось торжественное открытие Крымского моста, на котором присутствовал президент РФ Владимир Путин.

Фото: kremlin.ru