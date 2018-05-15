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Сегодня состоится торжественное открытие Крымского моста

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Сегодня, 15 мая, состоится торжественное открытие моста, который соединит Крым с остальной частью России. На открытие прибудет Президент РФ В.В. Путин.

Сегодня, 15 мая, состоится торжественное открытие Крымского моста, который соединит Крым с Россией. 

До этого момента в Крым можно было добраться или через Украину или на паромной переправе. Теперь построен мост, протяженностью 19 километров. Автомобильная часть моста готова на полгода раньше намеченного срока. В декабре 2019 года планируется запустить и железнодорожную часть моста. На открытие прибудет Президент России Владимир Путин. Он вместе со строителями и инженерами откроет движение по мосту. 

В 5 часов 30 минут 16 мая по мосту откроется движение в обоих направлениях для всех типов легковых автомобилей. Первыми проедут по мосту местные жители Крыма и Кубани. Грузовой транспорт будет пущен позднее.

Без преувеличения можно сказать, что за строительством этого уникального моста следит весь мир.

Видео: Крымский мост

Теги: крымский мост , открытие крымского моста , путин , стройка века
Категории: Лента новостей Новости России Общество

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