Сегодня состоится торжественное открытие Крымского моста

Сегодня, 15 мая, состоится торжественное открытие Крымского моста, который соединит Крым с Россией.
До этого момента в Крым можно было добраться или через Украину или на паромной переправе. Теперь построен мост, протяженностью 19 километров. Автомобильная часть моста готова на полгода раньше намеченного срока. В декабре 2019 года планируется запустить и железнодорожную часть моста. На открытие прибудет Президент России Владимир Путин. Он вместе со строителями и инженерами откроет движение по мосту.
В 5 часов 30 минут 16 мая по мосту откроется движение в обоих направлениях для всех типов легковых автомобилей. Первыми проедут по мосту местные жители Крыма и Кубани. Грузовой транспорт будет пущен позднее.
Без преувеличения можно сказать, что за строительством этого уникального моста следит весь мир.
Видео: Крымский мост