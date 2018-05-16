По Крымскому мосту поехали первые машины

Piter.TV публикует видео одной из первых поездок по Крымскому мосту.

Сегодня утром, 16 мая, открылось движение по Крымскому мосту для легкового автотранспорта.

Уникальное сооружение над Керченским проливом было возведено в рекордные сроки, всего за 27 месяцев. Накануне, 15 мая, состоялось торжественное открытие Крымского моста, на которое специально приехал Президент РФ Владимир Путин. Он за 16 минут пересек Керченский пролив за рулем КАМАЗа.

А сегодня, ровно в 5 часов 30 минут сегодняшнего утра было открыто движение по Крымскому мосту для всех желающих. Первыми прокатились по этому "чуду" местные жители из Крыма и Краснодарского края, журналисты, байкеры. Некоторые люди не спали всю ночь, чтобы оказаться в числе первых, кто прокатится по мосту, который соединил два берега.

Желающих быть в числе первых было много, и некоторым даже пришлось отстоять небольшую очередь. Но люди отмечают, что это того стоило, так как от самой поездки и от красоты моста захватывало дух. Особенно восхищают две кружевные арки посреди моста.

На сегодняшний день движение по Крымскому мосту открыто для легкового автотранспорта, с октября по нему пустят и грузовики. А в декабре 2019 года планируется открытие железнодорожной части. Проезд по мосту бесплатный.

Видео: Piter.TV

Фото: Крымский мост