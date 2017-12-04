27 месяцев в 3 минуты: Опубликовано видео строительства Крымского моста

Появившееся час назад видео просмотрели десятки тысяч человек.

Сегодня, 15 мая, состоится торжественное открытие автомобильной части Крымского моста. Мост откроют инженеры и строители. На торжество приедет Президент РФ Владимир Путин.

К этому особому событию на официальной странице Крымского моста появилось трехминутное видео, в которое вместили 27 месяцев строительства. Видео выполнено в режиме таймлапс.

27 месяцев строительства за 3 минуты. Вспомните, какой была стройка века.

Видео всего за час просмотрели более 10 тысяч раз. Под видео много восторженных комментариев.

Я верил!! Молодцы мужики!!!

Чудо-видео!!!

Действительно круто !

Кто-то и пошутил по-доброму после просмотра:



Оказывается, не так долго то и строили, всего 2 минуты)

Напомним, открытие моста состоится сегодня, 15 мая, в 14 часов по московскому времени.

Также на официальной странице во Вконтакте Крымского моста опубликована памятка для водителей, которые собираются ездить по этому мосту.

Видео: Крымский мост.