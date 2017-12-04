27 месяцев в 3 минуты: Опубликовано видео строительства Крымского моста

Сегодня, 15 мая, состоится торжественное открытие автомобильной части Крымского моста. Мост откроют инженеры и строители. На торжество приедет Президент РФ Владимир Путин.
К этому особому событию на официальной странице Крымского моста появилось трехминутное видео, в которое вместили 27 месяцев строительства. Видео выполнено в режиме таймлапс.
27 месяцев строительства за 3 минуты. Вспомните, какой была стройка века.
Видео всего за час просмотрели более 10 тысяч раз. Под видео много восторженных комментариев.
Я верил!! Молодцы мужики!!!
Чудо-видео!!!
Действительно круто !
Кто-то и пошутил по-доброму после просмотра:
Оказывается, не так долго то и строили, всего 2 минуты)
Напомним, открытие моста состоится сегодня, 15 мая, в 14 часов по московскому времени.
Также на официальной странице во Вконтакте Крымского моста опубликована памятка для водителей, которые собираются ездить по этому мосту.
Видео: Крымский мост.