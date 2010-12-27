У Владимира Путина есть права на управление грузовиком

Песков рассказал, что президент РФ получил права категории С около 20 лет назад.

Президент России Владимир Путин может на законном основании управлять грузовиком. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин получи права категории С около 20 лет назад. Об этом сообщает ТАСС.

Права категории С [разрешающие управление грузовым автомобилем максимальной массы более 3,5 тонн] у президента есть. Они были получены им уже давно, примерно лет двадцать назад. Дмитрий Песков

Во вторник, 15 мая президент России проехал на "Камазе" по Крымскому мосту. Известно, что Путин регулярно садится за руль автомобиля во время рабочих поездок.

Ранее мы писали, что сегодня, 15 мая, состоится торжественное открытие моста, который соединит Крым с остальной частью России.

Фото: kremlin.ru