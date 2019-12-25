В СМИ рассказали о данных, представленных Росстатом.

На российской территории производство зерна в 2025году на 72,7 процента превысило уровень потребления. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на данные от Росстата. В СМИ подчеркнули, что ранее сотрудники пресс-службы министерства п сельскому хозяйству заметили, что в прошлом году аграрии обновили рекорд по зернобобовым культурам, сое и рапсу. Максимальный уровень самообеспечения зерном на территории нашей страны специалистам удалось достичь в 2022 году — 191,4 процента. В 2023-м данный показатель снизился до отметки в 173,5%, в 2024 -м — до уровня в 152,4 процентов.

Согласно опубликованной статистике, уровень самообеспечения зерном в 47 регионах страны в прошлом году превысил 100 процентов. При этом в двух субъектах он был выше 400 процентов. Речь идет о Карачаево-Черкессии и Ставропольском крае. Там собрано 465,9 процентов и 419,6 процентов соответственно. Предоставленные сведения не учитывают информацию по Запорожской и Херсонской областям, а также Днецкой и луганской народным республикам (ЛНР и ДНР).

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