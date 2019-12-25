Ленобласть признана лидером по производству яиц

В расчете на одного человека выпуск вырос со 158 до 162 яиц.

В период с января по июль 2026 года в России на 2,2% увеличилось производство яиц – до 23,7 млрд штук. Об этом сообщил Росстат, пишет РИА Новости 11 сентября.

В расчете на одного человека выпуск вырос со 158 до 162 яиц. Больше всего их производят в Ленинградской области (2,4 млрд штук). Затем идут Свердловская область (989 млн яиц), Мордовия (974 млн штук), Белгородская область (901 млн яиц) и Челябинская область (882 млн штук).

Потребление яиц в стране в прошлом году достигло 251 штуки на человека, и это является максимумом за последние 40 лет.

Ранее мы рассказывали о том, что Россия сняла часть ограничений на импорт яиц из США. Для американских предприятий будут действовать специальные требования и усиленный лабораторный контроль каждой партии.

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