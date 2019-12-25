В Петербурге 5G запустили все четыре оператора

Пока доступ возможен только для телефонов на Android.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщили об официальном запуске 5G в 16 городах страны для 10 млн граждан.

Прорабатывается запуск технологии еще в 50 городах до конца 2026 года. Минцифры

Связь доступна в Москве, Твери, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Ярославле, Уфе, Волгограде, Красноярске, Перми, Челябинске, Великом Новгороде, Нижнем Новгороде и Краснодаре. Обеспечивают ее МТС, "Мегафон", "Билайн" и Т2. Технология поспособствует увеличению скорости мобильного интернета, также ее смогут использовать для управления беспилотным транспортом, в развитии телемедицины, цифровизации промышленности и для других целей.

В Северной столице, Москве и Екатеринбурге связь 5G запущена сразу от всех операторов. Пока доступ возможен только для телефонов на Android. Что касается владельцев iPhone, это зависит от решения корпорации Apple.

Примечательно, что в перечне городов с 5G нет Пскова и Псковской области в целом, но наш читатель оттуда поделился информацией о работе новой связи второй день подряд.

Ранее на Piter.TV: "Россети Ленэнерго" взыскали более 220 млн рублей за хищение электроэнергии в Петербурге и Ленобласти.

Фото: Piter.TV