В России снизился уровень безработицы среди мужчин

В Росстате раскрыли статистику по количеству тех, кто не имеет работы.

Уровень безработицы мужчин на российской территории составляет лишь 1,9 процентов, женщин - 2,4 процента. Соответствующие данные опубликовали журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на сведения, приведенные в докладе Росстата.

В августе 2026 г. среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин составила 54,8%, уровень безработицы женщин (2,4%) выше уровня безработицы мужчин (1,9%)ю текст доклада

Известно, что в 2025 году уровень безработицы среди мужчин в стране составлял два процента, а среди женщин - 2,2 процента. За август 2026 года общий уровень безработицы в России составил 2,2%.

Москва и Петербург возглавили рейтинг регионов России по качеству рынка труда.

Фото: Piter.tv