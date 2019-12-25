Москва и Петербург возглавили рейтинг регионов России по качеству рынка труда

Ленинградская область продемонстрировала рост, поднявшись на пятую строчку с показателем 81,08 балла .

Аналитики РИА Новости подсчитали, что две столицы вновь стали лидерами рейтинга российских регионов по состоянию рынка труда. В аутсайдерах списка оказались Ингушетия и Дагестан.

Первая пятерка сохранила свой прошлогодний состав: первое место заняла Москва с результатом 97,57 балла из 100 возможных, вторую строчку удержал Петербург (93,26). Тройку лидеров замыкает Подмосковье (91,59), на четвертой позиции расположился Татарстан (85,71). Ленинградская область продемонстрировала рост, поднявшись на пятую строчку с показателем 81,08 балла .

В первой десятке произошли заметные перестановки. Нижегородская и Тюменская области вытеснили из топа Башкортостан и Красноярский край. По мнению экспертов, все регионы-лидеры объединяет высокий уровень зарплат, низкая безработица и развитая экономика.

Методика исследования строится на восьми показателях Росстата. При расчете учитываются не только доходы населения и уровень занятости, но и условия труда, а также насыщенность рынка вакансиями. Идеальный результат составляет 100 баллов, однако пока ни одному региону не удалось приблизиться к этой отметке вплотную. Средний рейтинговый балл по стране в 2025 году немного вырос — до 6,69 против показателей прошлых лет.

Ранее мы сообщили о том, что средняя зарплата в Петербурге достигла 141 тыс. рублей, а в Ленобласти – 103 тыс. рублей.

Фото: Pxhere