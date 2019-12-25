Трамп допустил возможность встречи с Ким Чен Ыном в ноябре

Глава США планирует посетить Азию в ноябре.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп допустил возможность официальной рабочей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время своей поездки в Азию. Этот визит запланирован на ноябрь 2026 года. Соответствующий комментарий в ответ на вопрос местных корреспондентов лидер Белого дома дал, выступая на Южной лужайке вашингтонской администрации. Политический деятель вышел к СМИ перед своим вылетом в штат Огайо.

Возможно. Это будет увлекательно, не правда ли? Я с ним лажу. Дональд Трамп, глава США

Ранее Дональд Трамп подтвердил сведения о том, что намерен принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Мероприятие пройдет в китайском городе Шэньчжэне в период с 18 по 19 ноября. Как информировала газета South China Morning Post со ссылкой на собственные источники, американец также планирует посетить саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, который пройдет на Филиппинах 16-18 ноября.

Трамп: Путин заинтересован в сделке по Украине больше Зеленского.

Фото: Белый дом