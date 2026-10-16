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В вашингтонской администрации снова сравнили лидера киевского режима Владимира Зеленского с Финеасом Барнумом - крупнейшей фигурой американского шоу-бизнеса XIX века и организатором популярнейшиего бродячего цирка своего столетия. Такой комментарий лидер Белого дома сделал в эфире местного телеканала Newsmax.

Я называю его Барнумом. Они дали Барнуму, т. е. Зеленскому, много Patriot, Tomahawk и всего остального, не заставив заплатить за это. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что в 1871 году Финеас Тейлор Барнум (1810-1891) основал в нью-йоркском районе Бруклине компанию. Она объединила между собой цирк и зверинец. Вскоре фирма получила название "Цирк Барнума и Бейли" (Джеймс Бейли стал позже партнером Барнума). Основными номерами данной программы было выступление животных и так называемое "шоу уродцев". На мероприятии аудитории показывали людей с необычной внешностью. После смерти Барнума цирк продан братьям Ринглинг. Сделка состоялась в 1907 году за 400 тысяч долларов. В 2017 году цирк прекратил свою работу. О его закрытии руководство объявило после того, как владелец проиграл суды по искам от различных обществ и организаций по защите прав животных.

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Фото и видео: YouTube / Newsmax