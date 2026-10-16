Дональд Трамп считает, что сейчас стране важнее пополнить собственные запасы.

Вашингтонская администрация в последнее время направляет производимые боеприпасы на пополнение собственных арсеналов вместо того, чтобы реализовывать их международным союзникам. Такой комментарий лидер Белого дома сделал в эфире местного телеканала Newsmax. Американский президент-республиканец Дональд Трамп уточнил, что страна рассчитывает возобновить поставки лишь после накопления достаточных запасов на своей территории.

В последнее время мы просто оставляем боеприпасы себе, потому что они нужны нам самим. Они должны быть у нас. И когда мы пополним наши запасы, действительно пополним, мы снова начнем разрешать нашим союзникам покупать их у нас. Дональд Трамп, глава США

Дополнительно Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за предоставление киевскому режиму военной помощи на миллиарды долларов без требования дальнейшей оплаты. Он уточнил, что Вашингтон передавал властям с Банковой улицы значительные объемы вооружений, включая системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты Tomahawk.

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Фото и видео: YouTube / Newsmax