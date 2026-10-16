Глава США пояснил, почему Владимир Путин нравится ему больше, чем Владимир Зеленский.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский на самом деле не хочет мирного урегулирования вооруженного конфликта с Россией, при нем Украина просто оказалась уничтожена. Такой комментарий лидер Белого дома сделал в эфире местного телеканала Newsmax. Американский президент-республиканец Дональд Трамп уточнил, что противостояние между Москвой и Киевом скоро должно прекратиться. Таким образом политический деятель ответил на вопрос СМИ о том, будет ли украинский кризис урегулирован до завершения его второго срока на должности в вашингтонской администрации в январе 2029 года.

Он говорит, что хочет урегулирования, но он не хочет. Я не большой поклонник Зеленского, они уничтожили эту страну. Это должно прекратиться скоро. Дональд Трамп, глава США

"Позор". Трамп прокомментировал удары Украины по российским НПЗ.

Фото и видео: YouTube / Newsmax