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Трамп: при Зеленском Украина оказалась уничтожена

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Глава США пояснил, почему Владимир Путин нравится ему больше, чем Владимир Зеленский.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский на самом деле не хочет мирного урегулирования вооруженного конфликта с Россией, при нем Украина просто оказалась уничтожена. Такой комментарий лидер Белого дома сделал в эфире местного телеканала Newsmax. Американский президент-республиканец Дональд Трамп уточнил, что противостояние между Москвой и Киевом скоро должно прекратиться. Таким образом политический деятель ответил на вопрос СМИ о том, будет ли украинский кризис  урегулирован до завершения его второго срока на должности в вашингтонской администрации в январе 2029 года. 

Он говорит, что хочет урегулирования, но он не хочет. Я не большой поклонник Зеленского, они уничтожили эту страну. Это должно прекратиться скоро.

Дональд Трамп, глава США

"Позор". Трамп прокомментировал удары Украины по российским НПЗ.

Фото и видео: YouTube / Newsmax

Теги: владимир зеленский, дональд трамп
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Картина дня,

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