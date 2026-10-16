Глава США объяснил, что больше не доверяет Владимиру Зеленскому.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп назвал "позором" удары украинской стороны по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Такой комментарий лидер Белого дома сделал в эфире местного телеканала Newsmax. Политический деятель из вашингтонской администрации пояснил аудитории, что эти действия киевского режима оказывают негативное влияние на весь мир.

Вы говорите мне, что Зеленский снова наносит удары по НПЗ. Единственное, что он делает - это поднимает цены на нефть в мире. Я думаю, это позор. Дональд Трамп, глава США

Глава США пояснил, что если ВСУ наносят удары по перерабатывающим заводам, на территории которых производится дизельное топливо, в котором нуждается вся планета, то таким образом " вы не делаете ничего хорошего".

Трамп допустил расстрел ответственных за утечки секретных данных.

Фото и видео: YouTube / Newsmax