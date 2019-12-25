Трамп допустил расстрел ответственных за утечки секретных данных

Глава США призвал к более жесткой реакции против тех, кто раскрывает журналистам потенциально уязвимую информацию.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что любой государственный служащий, разглашающий для СМИ конфиденциальную информацию, должен понести суровое наказание вплоть до расстрела. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал в ходе общения с местными журналистами. Он вышел к прессе после выступления на митинге в штате Аризона. Слова политического деятеля привели представители телеканала NBC News.

На мой взгляд, тех, кто разглашает секретную информацию, следует расстрелять <...> Например, когда они говорят, в какое время вы собираетесь напасть на страну. С теми, кто сливает информацию, нужно разобраться очень и очень жестко <...> На мой взгляд, они - отбросы общества. Дональд Трамп, глава США

Глава США добавил, что вашингтонской администрации приходилось отменять запланированную атаку на Тегеран из-за того, что "какой-то мерзавец" передал телеканалу CNN и газете The New York Times информацию о времени отъезда и прибытия некоторых американских чиновников из одного штата в другой.

Трамп заявил, что Иран заставил пообещать больше не убивать его лидеров.

Фото: Белый дом