Трамп допустил расстрел ответственных за утечки секретных данных

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что любой государственный служащий, разглашающий для СМИ конфиденциальную информацию, должен понести суровое наказание вплоть до расстрела. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал в ходе общения с местными журналистами. Он вышел к прессе после выступления на митинге в штате Аризона. Слова политического деятеля привели представители телеканала NBC News.
На мой взгляд, тех, кто разглашает секретную информацию, следует расстрелять <...> Например, когда они говорят, в какое время вы собираетесь напасть на страну. С теми, кто сливает информацию, нужно разобраться очень и очень жестко <...> На мой взгляд, они - отбросы общества.
Дональд Трамп, глава США
Глава США добавил, что вашингтонской администрации приходилось отменять запланированную атаку на Тегеран из-за того, что "какой-то мерзавец" передал телеканалу CNN и газете The New York Times информацию о времени отъезда и прибытия некоторых американских чиновников из одного штата в другой.
Трамп заявил, что Иран заставил пообещать больше не убивать его лидеров.
Фото: Белый дом
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