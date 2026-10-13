Трамп: Путин заинтересован в сделке по Украине больше Зеленского

Глава США призвал Москву и Киев заключить мирную сделку.

Американский презитен-республиканец Дональд Трамп убежден, что российский коллега Владимир Путин больше стремится к заключению договоренностей по украинскому урегулированию, чем лидер киевского режима Владимир Зеленский. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал местным журналистам, выступая перед ними на Южной лужайке вашингтонской администрации перед своим вылетом в штат Огайо. Политик полагает, что для урегулирования конфликта необходима личная встреча Путина и Зеленского.

Все, что я знаю, это то, что Зеленский и Путин должны встретиться, чтобы положить конец этом глупом конфликте.Я считаю, что они хотят заключить сделку, но не знают, как это сделать. Но мы добьемся того, чтобы они заключили сделку Дональд Трамп, глава США

Такой комментарий глава государства сделал, отвечая на вопрос СМИ о перспективах мирного урегулирования вооруженного кризиса на Украине.

Трамп назвал слежку ФБР за его женой и сыном позором.

Фото и видео: Белый дом