Глава США оценил работу Меррика Гарланда во времена президентства Джо Байдена.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп назвал позором слежку ФБР за его супругой Меланьей и сыном Бэрроном в период президентства своего предшественника-демократа Джо Байдена. Ранее местные журналисты из газеты The New York Post писали аудитории о том, что Федеральное бюро расследований США в период нахождения Джо Байдена в Белом доме следило за поездками Меланьи и Бэррона Трамп. Также силовики прослушивали мобильный телефон будущей главы аппарата вашингтонской администрации Сьюзи Уайлс. По данным западного СМИ, эти действия предпринимались в рамках расследования с целью выяснить сведения о том, хранил ли Дональд Трамп незаконно документы, касающиеся национальной безопасности в своем поместье в Мар-а-Лаго после своего первого президентского срока.

Это позор. Меррик Гарланд и целая группа головорезов, которые были до нас, использовали государственные органы в качестве оружия. Они следили за моей женой, за моим сыном. Дональд Трамп, глава США

Трамп объявил о создании в США крупнейшей со времен Второй мировой войны верфи.

Фото и видео: Белый дом