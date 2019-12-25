Премиальный автобренд Hongqi расширил сеть в Петербурге

Расширение сети происходит на фоне растущего спроса.

Китайский бренд премиальных автомобилей Hongqi увеличил количество дилерских центров в Северной столице до пяти. Об этом сообщил автоэксперт Денис Гаврилов в своем Telegram-канале "AutoRun SPb".

Hongqi считается одной из самых консервативных марок на петербургском рынке — бренд редко обновляет свою дилерскую сеть. Напомним, старт в городе был взят с четырех автосалонов. В 2025 году центр на Витебском проспекте прекратил работу, однако его место в северной части города занял новый дилер, а теперь на юге Петербурга открылся уже пятый выставочный зал.

Расширение сети происходит на фоне растущего спроса. По итогам января-сентября текущего года в городе было зарегистрировано 791 новый автомобиль Hongqi, что на 6% превысило показатели за аналогичный период прошлого года. Благодаря этому бренд второй год подряд уверенно держится в топ-15 наиболее популярных автомобильных марок в Санкт-Петербурге.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские бренды впервые в этом году одновременно вошли в топ-12 самых продаваемых авто в России.

Фото: Pxhere