Адвокат сообщил о том, какая статья в законодательстве Германии наиболее тяжелая для украинца.

Адвокат украинского гражданина Сергея Кузнецова, обвиняемого по уголовному делу о подрывах газопроводов "Северный поток", подтвердил данные о том, что в случае признания судом мужчины виновным по наиболее тяжкому пункту обвинения в Германии грозит до 15 лет лишения свободы. Такой комментарий итальянец Никола Канестрини сделал в комментарии для журналистов информационного агентства "РИА Новости".

По наиболее тяжкому обвинению — военному преступлению, предусмотренному параграфом 11 Кодекса международного уголовного права Германии, — законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Никола Канестрини, адвокат

Напомним, что Высший земельный суд Гамбурга завершил первое заседание по расследованию в отношении украинца Сергея Кузнецова. Иностранец обвиняется в координации подрыва газопроводов "Северный поток" в акватории Балтийского моря. Следующее заседание запланировано на 27 октября. Весь судебный процесс продлится как минимум до 2027 года.

Прокурор ФРГ заявил, что "Северные потоки" не были законной военной целью.

Фото: иностранная газета Open