Шарль Мишель: санкции ЕС против России рано или поздно охватят нефть и газ

Глава Евросовета рассказал о дальнейшем давлении на РФ из-за спецоперации на Украине.

Глава Евросовета заявил, что санкции ЕС против России рано или поздно охватят нефть и газ. Соответствующее заявление иностранец сделал на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что дальнейший охват энергетическими запретами в рамках санкционного давления на РФ является только вопросом времени. Таким образом чиновник ответил на вопрос о будущих ограничениях Брюсселя из-за проведения специальной военной операции РФ.

Рано или поздно мы нацелимся на сектор нефти и газа. Шарль Мишель, глава Европейского совета

Шарль Мишель добавил, что все 27 стран-членов Евросоюза на постоянной основе обсуждают друг с другом как можно максимизировать давление на Кремль с целью изменить поведение российских властей. В Евросовете признали, что сделать это чрезвычайно сложно.

Зеленский заявил о готовности обменять пленных россиян на украинцев в Мариуполе.

Фото и видео: YouTube / Зе!Президент