Украинский лидер рассказал, что Киев хочет договориться с РФ по обмену военнопленными.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обменять пленных россиян на украинцев в Мариуполе. Соответствующее заявление глава государства сделал на совместной пресс-конференции в Киеве с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Политик уточнил, что страна готова к обмену взятых в плен граждан РФ на собственных как военных, так и мирных жителей.

Мы готовы к разным форматам обмена наших людей на российских людей, российских военных…Мы готовы ради наших людей как военных, так и гражданских на любой формат обмена…Готовы к диалогу. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что еще 13 апреля Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором он предложил обменять главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука на украинских военнопленных.

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Фото и видео: YouTube / Зе!Президент