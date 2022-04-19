Пушилин: в ДНР пленным военным ВСУ создали достойные условия содержания

Глава ДНР рассказал о том, что в рамках спецоперации трудно обеспечивать военнопленным достойные условия, но регион с этим справляется.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что в ДНР пленным военным ВСУ создали достойные условия содержания. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире проекта "Соловьев Live". Он уточнил, что в регионе фиксируется много тех, кто самостоятельно принял решение сложить оружие, а также тех, кто попал в плен во время сражений.

Пленных много, их содержать в соответствующих условиях, хотя это огромная нагрузка на нашу гуманитарную систему. Но мы прекрасно понимаем, что несмотря на нашу ненависть к ним, надо создавать - и мы создаем. Денис Пушилин, глава ДНР

Глава ДНР не исключил такого развития ситуации, при которой эти украинские пленные могут быть привлечены к восстановлению города Мариуполя. Сейчас инициатива рассматривается, вопрос находится на повестке дня. Пушилин уточнил, что решение будет принято после "безоговорочной победы" на Донбассе.

Зеленский сообщил о начале "битвы за Донбасс".

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live