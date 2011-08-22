Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о начале "битвы за Донбасс". Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках собственного видеообращения к народу. Лидер страны подчеркнул, что в настоящее время значительная часть российской армии концентрируется для атаки на территорию соседнего государства. Президент Украины напомнил о готовности ВСУ сражаться с противником и защищаться.
Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно.
Владимир Зеленский, президент Украины
Напомним, что еще 13 апреля глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил прессе, что "битва за Донецкую и Луганскую области будет тяжелой". Чиновник призвал жителей региона эвакуироваться. А вечером 18 числа авторы УНИАНА рассказали о том, что во всех областях Украины объявлена воздушная тревога.
Зеленский заявил, что Украина может сражаться с Россией "и 10 лет".
Фото и видео: YouTube / Зе!Президент
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