Президент Украины рассказал о концентрации ВС РФ в регионе Луганской и Донецкой областей.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о начале "битвы за Донбасс". Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках собственного видеообращения к народу. Лидер страны подчеркнул, что в настоящее время значительная часть российской армии концентрируется для атаки на территорию соседнего государства. Президент Украины напомнил о готовности ВСУ сражаться с противником и защищаться.

Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что еще 13 апреля глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил прессе, что "битва за Донецкую и Луганскую области будет тяжелой". Чиновник призвал жителей региона эвакуироваться. А вечером 18 числа авторы УНИАНА рассказали о том, что во всех областях Украины объявлена воздушная тревога.

Зеленский заявил, что Украина может сражаться с Россией "и 10 лет".

Фото и видео: YouTube / Зе!Президент