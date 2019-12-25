Глава Украины призвал Москву начать диалог не на основе ультиматума.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может сражаться с Россией "и 10 лет". Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью для американского телеканала CNN. Политик отметил, что Киев не может отдать собственные территории. Таким образом гость программы прокомментировал вопрос ведущего о том, какие существуют перспективы переговоров с российской стороной.

Мы можем сражаться с Российской Федерацией и 10 лет. Владимир Зеленский, президент Украины

Политик рассчитывает на то, что Украина и Россия смогут найти какое-то взаимопонимание по диалогу. Он добавил, что Киев готов к дипломатическому урегулированию конфликта, если к этому же готова и Москва. Зеленский считает, что между странами существует возможность разговаривать о проблемах, но диалог не может вестись на основе ультиматума России. По словам президента, чем раньше начнется диалог, тем меньше будет жертв.

В Сети заподозрили Зеленского в записи ролика в нетрезвом состоянии.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України