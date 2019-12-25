В Сети заподозрили Зеленского в записи ролика в нетрезвом состоянии

Пользователи соцсетей раскритиковали президента за видео.

В Сети заподозрили украинского президента Владимира Зеленского в записи видеоролика в нетрезвом состоянии. Соответствующие комментарии появились под записью главы государства, размещенного в официальном аккаунте политика. Политик записал новое обращение к населению страны, в котором он признался в любви к гражданам. Он дал им обещание, что украинцы "всех победят". Во время записи видео президент крутился в рабочем кресле в офисе.

По мнению многих пользователей соцсетей, речь Зеленского была невнятной, а поведение - странным. Некоторые предположили, что президент был пьян. Другие попросили разубедить их в этом, надеясь, что ролик был записан просто уставшим человеком.

А кто-нибудь понимает, что он говорит? Субтитры бы. пост комментатора

По словам еще одного пользователя соцсетей, на следующий день Зеленскому будет стыдно за записанное видео, хотя в текущий момент политик и выглядит довольным. Еще один подписчик возмутился тем, что этого человека на Западе называют героем.

Минобороны РФ опубликовало видео последствий удара "Точки-У" в Запорожской области.

Фото и видео:

