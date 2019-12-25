Минобороны РФ опубликовало видео последствий удара "Точки-У" в Запорожской области

Военные рассказали что повреждена территория фермерского хозяйства в Токмаке.

В российском министерстве по обороне опубликовали видео последствий ракетного удара комплекса "Точка-У" по Запорожской области. Ролик распространила пресс-служба военного ведомства. Известно, что воздушная атака совершена на территории населенного пункта Токмак силами Вооруженных сил Украины. Повреждено местное фермерское хозяйство. В ВС РФ уточнили, что своими действиями солдаты ВСУ подвергли опасности мирное население.

Удар был, предположительно, нанесен тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по частным хозяйственным постройкам, предназначенными для обеспечения работы местного фермерского хозяйства, и жилым домам фермеров. пресс-служба Минобороны РФ

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Фото и видео: Минобороны России