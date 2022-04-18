Украинские пленные рассказали о боевых действиях в Херсоне в первый день спецоперации

Двое пациентов уточнили, что командование Киева не поставило никаких задач военным на утро 24 февраля.

Украинские военнопленные рассказали о боевых действиях в Херсоне в первый день специальной операции России на территории соседнего государства. Ролик в собственном Telegram-канале распространили журналисты "РИА Новостей". По информации от солдат, командование на 24 февраля не поставило конкретной задачи на территории города. Такие сведения сообщили пациенты, находящиеся в больнице населенного пункта Алешки. Туда попали двое местных контрактников и один солдат срочной службы. Пострадавшие на данный момент проходят курс терапии под присмотром медицинского персонала.

Мы ехали в колонне, и нас атаковали с фланга, и в меня влупило и сразу выкинуло из машины. Дальше я почти ночь провалялся в посадке, а наутро нашел село, а там уже меня привезли сюда. Абсолютно я не знаю, какие у нас были задачи. речь контрактника Украины

Второй пострадавший представился журналистам водителем автомобиля ГАЗ-66. Он рассказал прессе о том, что в районе семи-восьми часов утра 24 февраля его подразделению, которое базировалось около села Мирное (населенный пункт расположен на полпути между Херсоном и российско-украинской границей), поступила команда от руководства выдвинуться к городу.

Врачи уточнили, что здоровью и жизни пациентов сейчас ничего не угрожает. После выздоровления сил ВСУ они будут включены в списки для обмена пленными.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости