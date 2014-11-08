Российский боец помог пленному ВСУ спастись от дронов

Благодаря подсказкам солдата украинец смог избежать гибели.

Российский боец оказал помощь украинскому военному и спас его от ударных беспилотников, когда тот решил сдаться в плен. Благодаря подсказкам украинец вышел живым к военным ВС России, сообщило РИА "Новости".

По словам пленного Дмитрия Мелешко, когда дроны начали бить по позициям, то группа военнослужащих ВСУ разошлась в разные стороны. Мелешко заблудился, но в какой то момент услышал, как его зовут по имени. Оказалось, что сослуживцы уже сдались в плен, и российские военные знали, как его зовут.

Военный выскочил и сказал: "Дима, иди сюда, сюда, только аккуратно, дроны. Я буду тебе подсказывать, когда идти, когда не идти Дмитрий Мелешко, пленный ВСУ

Солдат стал указывать Мелешко моменты для движения и остановок, чтобы тот мог укрыться от атак с воздуха. В итоге украинский военнослужащий благополучно добраться до расположения российских подразделений.

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Фото: Минобороны РФ