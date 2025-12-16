Нидерланды начали строить концлагеря для российских пленных

Лагеря нужны голландцам на случай войны с Россией.

В Нидерландах власти приступили к испытаниям лагеря для содержания военнопленных из России. Его разместили в провинции Гронинген, сообщает NL Times.

В концлагере, предназначенным для сценария войны с Россией, можно содержать до двух тысяч человек. Журналисты пишут, что это первые за последние 30 лет учения такого масштаба по приему и содержанию задержанных. Маневры вписываются в общий план, который предполагает массовый захват пленных.

Генерал Николь де Вольф заявила, что новый лагерь превосходит старые аналоги по оснащению. Здесь есть компактные бараки с двухъярусными кроватями, душ, столовая и медпункт. Однако она не уточнила, каким образом голландские военные планируют брать в плен российских бойцов.

На прошлой неделе страны НАТО начали военно-воздушные учения Ramstein Flag 2026 (RAFL 26) около границы с Россией. Основными площадками для маневров стали Дания, Испания, Швеция, Норвегия и Финляндия.

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