Дипломаты обеспокоены военизированной деятельностью страны в связке с НАТО.

Нидерланды в настоящее время усиленно готовятся к "конфликту на восточном фланге НАТО". Для этого европейская страна модернизирует собственные объекты военной логистики и инфраструктуры, а также расширяет возможности по приему личного состава союзных сил и проводит военные учения. Такой информацией с журналистам газеты "Известия" поделились сотрудники российского посольства в Гааге. В СМИ сослались на дипломатическую миссию в том, что Нидерланды продолжают модернизировать местные авиабазы, объекты транспортной инфраструктуры и военной логистики. Специалисты говорят о том, что в совокупности такие шаги свидетельствуют о том, что происходит ускоренная интеграции нидерландской военной инфраструктуры в систему военного планирования Североатлантического блока.

Главный и вполне логичный вывод, который мы делаем, прост: королевство усиленно готовится к "конфликту на восточном фланге НАТО". Нужно ли пояснять, что речь идет именно о России? посольство РФ в Гааге

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