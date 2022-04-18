Кадыров: на Украине не с кем вести переговоры

Глава Чечни рассказал об отсутствии вертикали власти у киевского режима.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ему непонятно, с кем можно вести переговоры на Украине, так как в соседней стране нет "вертикали власти", включая президента и верховного главнокомандующего. Он добавил, что в стране есть только "бандитская группировка". Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире собственного Telegram-канала. Российский представитель призвал киевский режим начать формировать на украине ветви власти, а также поинтересоваться у своих граждан о том, как они хотят жить дальше и какие существуют ключевые проблемы общества. По словам эксперта, на Украине следует первым делом назначить исполняющего обязанности главы, как это было и в Чеченской республике.

Как будто на Украине есть власть. Там вертикали власти нет, ни президента, ни верховного главнокомандующего. Там есть бандитская группировка. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Глава Чечни пояснил, что не понимает заявлений политиков о том, что для того, чтобы Россия могла продолжать вести переговоры с Украиной, требуется для начала вывысти войска с территории Луганской и Донецкой народных республик.

Кадыров заявил, что России противостоит "весь мир".

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95