Глава Чечни напомнил о вооружении Киева странами НАТО.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что России противостоит "весь мир". Соответствующее заявление российский чиновник сделал перед своими подписчиками в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Он напомнил о том, что сейчас Украину вооружают представители Североатлантического военного альянса

Россия сегодня воюет против всего мира. Почему я так говорю? Потому что конкретной поддержки нет ни от кого…, а государства, считающими себя сильными, натовские, западные - все против. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Глава республики подчеркнул, что военная поддержка Украины со стороны НАТО заключается в финансировании и поставках киевскому режиму вооружения. Также страны отправляют туда наёмников и специалистов со всего мира. По мнению Кадырова, в результате получается так, что российской стороне приходится воевать с десятками государств де-факто.

Появились первые кадры территории завода "Азовсталь", снятые с беспилотника.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95