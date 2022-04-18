Дрон российских журналистов пролетел над Мариуполем.

Появились первые кадры территории завода "Азовсталь", снятые с беспилотника. Видео появилось в Telegram-канале "РИА Новостей" со ссылкой на собственного оператора дрона. СМИ продемонстрировали общественности первые кадры с высоты птичьего полета над украинским городом, в котором ведутся бои между Вооруженными силами России и местными национальными батальонами и ВСУ. Украинские силовики на текущий момент заблокированы на заводе. Ранее они отклонили предложение Минобороны РФ сложить оружие. В обмен на это военные готовы были сохранить жизни противников.

Корреспондент "РИА Новости" уточнил, что бои на предприятии продолжаются. На кадрах ролика виден большой черный столб дыма, который поднимается вверх над территорией завода. В регионе также фиксируются и другие более мелкие очаги задымления и возгорания. Беспилотное устройство смогло пролететь и над заводскими постройками, большегрузными кранами, необходимыми для разгрузки морских судов в каналах, которые ведут в акваторию Азовского моря, над жилыми зданиями около завода.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости