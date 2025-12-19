Петербургская компания восстановит Дворец бракосочетания в центре Мариуполя

После завершения демонтажа старого здания петербургские строители начнут работы по возведению нового ЗАГСа.

Восстановление центрального Дворца бракосочетаний (ЗАГСа) в Мариуполе поручено петербургской строительной компании, которая работает в городе-побратиме с первых дней после его освобождения. Демонтажные работы начнутся в ближайшее время, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В конце прошлого года в Мариуполе открылся Драматический театр, возрожденный петербургскими строителями... В этом году петербуржцы планируют подарить мариупольцам обновлённый ЗАГС, где вновь зазвучит марш Мендельсона. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Фото: Смольный

Новый ЗАГС станет юбилейным, 50-м объектом, восстановленным в Мариуполе силами Санкт-Петербурга с 2022 года. Список уже отстроенных объектов включает: 4 детских сада, 3 школы, детская и взрослая поликлиники, онкологический центр, реабилитационный центр для детей-инвалидов. Кроме того, реконструированы 8 многоквартирных домов, общежитие, а также драматический театр, памятник Александру Невскому, Свято-Троицкий храм, монумент "Мариуполь — город воинской славы" и филиал Музея обороны и блокады Ленинграда, несколько парков, скверов и фонтанных комплексов.

Александр Беглов подчеркнул, что Петербург не просто ведёт строительство, но и создаёт комфортную среду для жителей Мариуполя, возвращая городу его социальную, культурную и бытовую инфраструктуру. Работы ведутся в рамках исполнения поручений Президента России.

Ранее Piter.TV сообщал, что Санкт-Петербург восстановил квартиру заслуженному учителю из Мариуполя после разрушений.

Фото: Смольный