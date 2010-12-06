Санкт-Петербург восстановил квартиру заслуженному учителю из Мариуполя после разрушений

Петербург помог отремонтировать жильё мариупольской учительнице, посвятившей жизнь детям.

Санкт-Петербург оказал помощь в восстановлении квартиры заслуженного учителя из Мариуполя Лидии Белозеровой, сообщает пресс-служба администрации городского округа Мариуполь.

По информации ведомства, в квартире Белозеровой специалисты из Петербурга заменили окна и двери, провели работы по электропроводке и сантехнике, а также выполнили внутреннюю отделку помещений. Руководитель представительства Санкт-Петербурга в Мариуполе Олег Моргун отметил: По поручению губернатора на основании обращения, был проведён ремонт. В этом процессе активное участие приняли Фонд победы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Невское РЭУ, Модуль-Центр, БК Строй и представительство, которое организовало все работы.

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мариуполь