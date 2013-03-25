Умер учитель, на которого напал подросток в Пермском крае

В региональном СК возбудили уголовное дело о покушении на убийство по факту происшествия.

В Пермском крае умерла учительница, на которую напал подросток. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 7 апреля в Добрянке. Поступило сообщение, что 17-летний подросток нанес ножевые ранения учителю на улице у входа в школу. Потерпевшую госпитализировали в больницу, ее состояние оценивалось как крайне тяжелое. Полиция задержала несовершеннолетнего, выясняются мотивы его нападения.

Позже Махонин сообщил, что пострадавшая скончалась в больнице. Глава Пермского края выразил соболезнования ее родным, близким и коллегам. В региональном СК возбудили уголовное дело о покушении на убийство по факту происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге будут судить женщину, которая ударила свою бабушку стеклянной бутылкой.

