В Петербурге будут судить женщину, которая ударила свою бабушку стеклянной бутылкой
Сегодня, 14:46
В семье часто возникали ссоры из-за образа жизни обвиняемой: она злоупотребляла алкоголем и водила домой малознакомых людей.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 47-летней местной жительницы. Ей вменяют п. "в" ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 119 УК РФ, сообщили 27 марта в надзорном ведомстве. 

Фигурантка проживает со своей 89-летней бабушкой в трехкомнатной квартире на улице Пограничника Гарькавого. В семье часто возникали ссоры из-за образа жизни обвиняемой: она злоупотребляла алкоголем и водила домой малознакомых людей. В декабре 2025 года потерпевшая попросила внучку прекратить устраивать застолья. На это злоумышленница ответила агрессивно, ударив родственницу стеклянной бутылкой по голове. Также нападение сопровождалось угрозой убийства. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Фото: Piter.TV 

