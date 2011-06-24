Доцент Коваленко рассказала, кто получит две пенсионные выплаты в декабре

Вторая выплата не связана с понятием "13-я пенсия", а представляет собой раннее перечисление средств за январь.

Глава Минтруда РФ Антон Котяков объявил, что в декабре 2025 года некоторым российским пенсионерам полагается получение двойной пенсионной выплаты. Вторая выплата не связана с понятием "13-я пенсия", а представляет собой раннее перечисление средств за январь. Как пояснила spb.aif.ru доцент кафедры финансового контроля, анализа и аудита РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко, правом на двойную выплату воспользуются только те пенсионеры, которые получают выплаты на банковские карточки и чей график получения совпадает с первыми числами месяца.

Получателям пенсий, которым положены выплаты с 1 по 11 января следующего года, выплаты производятся досрочно в декабре, так как указанные даты совпадают с праздничными выходными днями. Таким образом, в декабре пенсионеры получат две выплаты: одну — в начале месяца за декабрь, вторую — в конце месяца за январь. Граждане, получающие пенсии через Почту России, также получат средства в декабре, однако доставка начнется в обычном режиме с 3 января.

С 1 января 2026 года произойдет индексация пенсий как работающих, так и неработающих пенсионеров на 7,6%, отметила Коваленко. Индексация обусловлена совокупностью двух факторов: обычной компенсацией инфляции и дополнительным повышением, связанным с ростом средних заработных плат в экономике. Благодаря этим мерам к концу 2026 года средняя величина пенсии по старости достигнет 27 117 рублей в месяц.

Кроме того, в 2026 году вырастет и другой важный социальный показатель — прожиточный минимум, который увеличится на 1200 рублей и составит 18 939 рублей. Поскольку прожиточный минимум влияет на расчет множества социальных выплат, автоматически вырастут суммы детских пособий и субсидии на жилищно-коммунальные услуги.

Фото: Piter.TV