Кадыров заявил о начале "конкретной" спецоперации на Украине

Глава Чечни призвал боевиков нацбатов и силы ВСУ в Мариуполе сдаться.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале "конкретной" специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление российский чиновник сделал перед подписчиками в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Он в очередной раз предложил украинским военнослужащим сложить оружие и сдаться.

Сейчас начинается конкретная спецоперация, сейчас будет конкретный результат, они сами напросились, так скажем, украинцы. Если вдруг кто не смог сбежать — бегите, оставьте свои позиции. Бегите, где федеральные войска: вас примут, накормят и напоят. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Днем ранее Минобороны России предложило сдаться остаткам украинских вооруженных подразделений, а также боевикам из местных национальных батальонов, которые оказались заблокированы в Мариуполе на территории завода "Азовсталь". Силы ВСУ и нацбатов отказались от этого.

Кадыров показал, как чеченские бойцы ведут бои с националистами в Мариуполе.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95