Глава Чечни рассказал, что в регионе находятся остатки нацбатов.

Кадыров показал, как чеченские бойцы ведут бои с националистами в Мариуполе. В собственном Telegram-канале российский чиновник опубликовал видео, на котором местные бойцы продолжают вести бои за территорию украинского города Мариуполь. В населенном пункте все еще есть остатки представителей местных национальных батальонов. Эксперт подчеркнул, что "методы отнюдь не деликатные".

Бойцы Полка полиции во главе с моими дорогими братьями - Замидом Чалаевым и Исой Таймасхановым "Хамас" ведут позиционные бои с остатками украинских националистов в Мариуполе. пост Рамзана Кадырова в ТГ

Чиновник объяснил подписчикам, что российским разведывательным дроном выявляются огневые позиции противника, после чего бойцы направляются на ликвидацию опасности. По мнению Кадырова, такая пошаговая реализация задач позволяет максимально оперативно ликвидировать угрозу, а также сводить на нет потери среди личного состава. При этом бойцы фиксируют стремительное падение числа тех, кто стремится оказать российским силовикам сопротивление.

Кадыров показал, как жителям Донбасса раздают пятитысячные купюры.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95