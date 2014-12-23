ФСБ предотвратила теракт в здании суда в Мариуполе

В отношении россиянина ведутся два уголовных дел, вт ом числе - за госизмену.

Российские силовые структуры предотвратили теракт в здании суда на территории города Мариуполя в Донецкой народной республике. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей при ФСБ России. В надзорном ведомстве пояснили, что гражданин страны действовал на заказу украинских спецслужб. Его противоправная деятельность успешно пресечена. Мужчина пойман в тот момент, когда прибыл к объекту, в котором должен был произойти взрыв.

Житель города Мариуполя посредством мессенджера Telegram установил контакт с представителем украинских спецслужб, и действуя по его указанию, изъял из ранее подготовленного тайника самодельное взрывное устройство, которое должен был привести в действие в административном здании одного из районных городских судов. ЦОС ФСБ РФ

В настоящее время Следственным отделом УФСБ России по новому региону страны возбуждены уголовные дела по статьям УК России за государственную измену, приготовление к совершение террористического акта и за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. В настоящее время подозреваемый остается по решению суда под стражей.

В Петербурге задержали предполагаемого организатора SIM-боксов для мошеннических звонков.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России