В Петербурге задержали предполагаемого организатора SIM-боксов для мошеннических звонков

Следствие считает, что оборудование использовалось в интересах украинских колл-центров, которые занимались обманом российских граждан.

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ совместно с подразделением по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий регионального главка МВД пресекли работу незаконной телекоммуникационной инфраструктуры, которая, по версии следствия, использовалась для мошеннических схем.

По данным пресс-службы ФСБ по Петербургу и Ленобласти, подозреваемый обеспечивал работу так называемых SIM-боксов — специальных устройств, позволяющих массово перенаправлять телефонный трафик через большое количество SIM-карт. Следствие считает, что оборудование использовалось в интересах украинских колл-центров, которые занимались обманом российских граждан.

В ходе оперативных мероприятий силовики обнаружили и изъяли технику, применявшуюся для организации нелегального узла связи. Среди изъятого — 13 SIM-боксов, ноутбук, два мобильных телефона, десять коммутаторов и столько же Wi-Fi-роутеров.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное использование оборудования для пропуска телефонного трафика или виртуальных телефонных станций.

Фигурант дела задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время правоохранительные органы продолжают следственные действия и устанавливают возможных соучастников, а также обстоятельства работы незаконной схемы.

Ещё один пособник дистанционных мошенников предстанет перед судом в Петербурге по делу о хищении более 80 млн рублей .

Видео: пресс-служба ФСБ по Петербургу и Ленобласти