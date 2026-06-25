Пособник дистанционных мошенников предстанет перед судом в Петербурге по делу о хищении более 80 млн рублей 

Следствием установлено, что петербуржец использовал свои личные банковские карты и приложения онлайн-банка для поступления и вывода похищенных денежных средств.

Петербургские следователи направили в суд уголовное дело по обвинению участника организованной группы в хищении денежных средств граждан. На скамье подсудимых окажется 34-летний петербуржец, рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Следствием установлено, что обвиняемый вместе с соучастниками за денежное вознаграждение использовал свои личные банковские карты и приложения онлайн-банка для поступления и вывода похищенных денежных средств, приобретал сим-карты с целью регистрации на них подложных аккаунтов в различных мессенджерах, которые в дальнейшем передавал аферистам для обзвона граждан либо по их указанию самостоятельно направлял потенциальным жертвам сообщения о якобы совершающихся в отношении них преступлениях и взломах аккаунтов портала "Госуслуги".

С января 2023 года по август 2024 года при содействии обвиняемого было совершено 106 дистанционных хищений и покушений на их совершение. Общая сумма ущерба превысила 80 млн рублей.

Подозреваемый и его подельник были задержаны в августе 2024 года. Уголовное дело в отношении обвиняемого по статьям 158 и 159, а также части 3 статьи 30, статье 158 и части 3 статьи 30, статье 159 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направлено в Приморский районный суд Санкт-Петербурга.

Ранее в Петербурге закрыли 2 колл-центра с телефонными мошенниками.

Видео: пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти