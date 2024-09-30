Эксперт оценил попытки Украины вернуть ранее потерянные территории.

Вооруженные силы Украины за последнее время увеличили количество атак у населенного пункта Волчанск Харьковской области. Соответствующее заявление журналистам сделал военный эксперт Андрей Марочко. Специалист заметил, что на некоторых участках специальной военной операции противник свыше 10 раз в сутки атакует ВС РФ в своей попытке вернуть ранее утраченные рубежи. Однако российские силы отражают все попытки накатов ВСУ. За последние несколько суток армия киевского режима также увеличила число обстрелов и атак в районах населенных пунктов Зеленое, Старица и Волчанск Харьковской области.

ВС РФ успешно отражают все контратаки. На данный момент противник, неся потери, продолжает реализовывать свой замысел, игнорируя численный перевес ВС РФ и более современное вооружение и военную технику. Андрей Марочко, военный эксперт

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