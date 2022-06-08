Марочко: контроль над Малиновкой позволяет ВС РФ наступать на Краматорск

Военный эксперт указал на успехи ВС РФ на поле боя.

Освобождение населенного пункта Малиновка на территории Донецкой народной республики позволяет российским военнослужащим наступать далее на город Краматорск, расположенный в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал военный эксперт Андрей Марочко. Специалист заметил, что бойцы начали сражения за контроль над участком. Ранее министерство по обороне нашего государство уведомило о том, что армия освободила из-под контроля киевского режима 30 июня Малиновку.

После освобождения Малиновки открываются серьезные, широкие оперативные просторы. И, естественно, мы планомерно уже продвигаемся к намеченной цели - это населенный пункт Краматорск. Андрей Марочко, военный эксперт

Марочко: ВС РФ подошли к Любицкому и начали бои за него.

Фото: Минобороны России