Марочко: ВС РФ подошли к Любицкому и начали бои за него

Андрей Марочко сообщил последние новости о ходе специальной военной операции на Украине.

Российские военнослужащие вплотную подошли к населенному пункту Любицкое, расположенное на территории Запорожской области. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал военный эксперт Андрей Марочко. Специалист заметил, что бойцы начали сражения за контроль над участком. Ранее Марочко уведомил СМИ о том, что наши представители расширяют зону контроля у Воздвижевки и в юго-зпадном направлении у Рождественского Запорожской области. Любицкое находится примерно в 15 километрах от Воздвижевки.

Мы подошли к населенному пункту Любицкое. Можно говорить, что наши военнослужащие приступили к освобождению данного населенного пункта. Андрей Марочко, военный эксперт

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Фото: Минобороны России