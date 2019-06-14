Гладков рассказал о числе погибших жителей Белгородской области с 2022 года

Глава региона напомнил о террористических атаках ВСУ на гражданское население.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что с февраля 2022 года на территории российского региона в результате украинских атак погибли около 340 человек, среди которых 23 несовершеннолетних. Соответствующее заявление местный губернатор сделал в эфире проекта "Соловьев Live". Высокопоставленный гость шоу отметил, что действия ВСУ носят террористический характер и нацелены на мирных жителей. Вячеслав Гладков добавил, что ни в Белгороде, ни в Шебекино нет военных объектов, однако туда регулярно прилетают БПЛА врага. Губернатор пригласил западных представителей посетить регион для того, чтобы увидеть последствия ударов ВСУ.

За 3,5 года 338 человек у нас погибло, из них 23 ребенка. 2199 мирных жителей ранены, из них 157 детей. Мы готовы пригласить, в Муром привезти. Пусть они, если не побоятся, посмотрят, как украинцы каждый день пытаются убить наших детей. Вячеслав Гладков, глава региона

Напомним, что на всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности.

После обстрела Шебекина погиб человек.

Фото и видео: Вконтакте /Соловьев Live